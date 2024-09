Joako Fábrega se unió a OnlyFans: 'Llegué'

¡Hay que facturar! Joaquín Fábrega, conocido popularmente como Joako, sucumbió a los encantos de OnlyFans, así como lo acaba de leer se unió a la plataforma de contenido para adultos.

La plataforma es la favorita de los creadores de contenido para adultos, sin embargo, es un espacio donde no solo se hacen publicaciones de ese tipo, las opciones son ilimitadas, y últimamente ha sido aprovechado por los músicos para lanzar un abreboca de su música.

Se desconoce cuál será el tipo de contenido que estará vendiendo Joako por una mensualidad de $25 en la plataforma. En la descripción de su página solo dice: “Llegué”.

Al momento de esta nota el perfil de Joako en la plataforma cuenta con cinco publicaciones.

Por otra parte, hay que mencionar que Joako tiene pareja, una chica colombiana con la que tiene poco más de dos meses y que conoció en el reality “Amor Paradiso”.

El reality está en emisión, recién se hizo público el episodio 34 en el canal de Youtube “Amor Paradiso” y aún Joako está en la competencia.

Reacciones

Las reacciones por la llegada de Joako a OnlyFans han provocado reacciones de todo tipo.

“Di que no sabes trabajar sin decir que no sabes trabajar”, “¿Qué pasó? ¿Liza le quitó el bono?”, “Qué pena, la juventud no quiere estudiar”, “Él pa la bajada va a ser del clan de la Yedgar”, “Ojalá que esos $25 no sean para ver solo tatuajes” y “Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar”, son algunos de los comentarios.

Joako no es la única cara del patio que tiene cuenta OnlyFans. Hace un año Paul McDonald y Delany Precilla se unieron también a la página azul y Gracie Bon, Miah Catalina y Yaneth Marín, creadoras de contenido para adultos, son un caso especial, ya que alcanzaron la popularidad por justamente hacer parte de la plataforma.

