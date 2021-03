JP lanza el nuevo sencillo 'Adicción', junto a Ñengo Flow

El artista urbano JP lanzó el sencillo "Adicción", junto a Ñengo Flow, como parte de su álbum "Renovación", en colaboración con RGL4.

Versión impresa

"Poder colaborar con uno de los más duros en la música urbana, a quien considero mi hermano, me da mucha felicidad. Me siento muy agradecido por el apoyo que me dio Ñengo en este sencillo y sé que a todos les va a encantar", afirmó JP.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video el YouTube, señalan en un comunicado de prensa.

José Ignacio Pérez González, su nombre real, inició su carrera musical en Cuba en 2007, formando parte de un dúo. Años después continuó en solitario hasta llegar a Estados Unidos.

"Renovación es un álbum especial para mí, ya que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de plasmar música y colaboraciones únicas e internacionales con artistas increíbles", explica JP.

Por su parte, Ñengo afirmó: "JP es como un hermano para mí. Cuando me enseño este sencillo, me monté sin pensarlo dos veces. Puerto Rico y Cuba están más fuertes que nunca en la música y no hay mejor manera de seguir creciendo que la unión de las dos islas".

En el disco participan destacadas figuras de la música latina como José Alberto El Canario, Tempo, Almithy, Rafa Pabon, Ñengo Flow, Reykon y Darrel, entre otras sorpresas.

Lo que empezó en su adolescencia como imitaciones de Jerry Rivera, José José, Luis Miguel y otros, derivó en el seguimiento de las tendencias musicales de Vico C, El General, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, 50 Cent, Snoop Dogg y muchos más.

VEA TAMBIÉN: Cristina de Gracia, violinista panameña, recibió el 'Galardón Joven Intérprete 2020'

Dato

"Adicción" tiene más de 140 mil reproducciones en Youtube y más de 200 comentarios.