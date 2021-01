Juanpi Dolande se contagió nuevamente de la covid-19

Nuevamente, Juanpi Dolande se contagió de la covid-19. En junio del año pasado Dolande fue hospitalizado debido al virus, era asintomático.

Versión impresa

Dolande anunció a través de Instagram que dio positivo a la covid-19 nuevamente.

“Mientras muchos están pensando en que la cuarentena es absurda, en que nos van a encerrar. Mientras algunos creen que el virus no existe y que todo es parte de un plan de conspiración, una vez más yo estoy dando la batalla contra la covid-19”, dijo Dolande.

Comenta que no se dejará vencer del virus y que dolió no haber podido abrazar a su madre para desearle un feliz año.

Añade que “Una vez más me ha tocado enfrentar a este enemigo invisible que nos ha cambiado la forma de vivir a todos. ¿Cómo me contagie nuevamente? Como todos tengo que salir a trabajar. Así me contagié, en una reunión”.

Explica que estuvo en una reunión de cuatro personas, una de ellas estaba contagiada y les transmitió el virus a todos.

Juanpi está en el día ocho y en esta ocasión está padeciendo síntomas de resfriados: Dolor de cuerpo y tos.

“Esta nueva enseñanza me hace tomar mejores decisiones, todos necesitamos seguir trabajando y al mismo tiempo estar más vigilante cuando salimos. Estoy en modo agradecimiento”, concluyó Juanpi.

VEA TAMBIÉN: Orman Innis sobre la legalización del aborto: 'Cuándo vamos a entender que la educación en la base de todo'

Informe epidemiológico

El último reporte del Ministerio de Salud, 3 de enero, arrojó 201,816 pacientes recuperados, 1,972 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 253,736.

Se aplicaron 7,838 pruebas, para un porcentaje de positividad de 25.1% y se han registrado 37 nuevas defunciones, que totalizan 4,140 acumuladas y una letalidad del 1.6%.