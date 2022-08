Juanpi Dolande terminó en urgencias debido a secuelas de la covid-19

Juanpi Dolande terminó en la sala de urgencias de una unidad hospitalaria de la localidad tras presentar complicaciones de salud por secuelas de la covid-19.

“Voy a estar bien, fe y confianza. Les pido una oración por mi pronta mejoría”, escribió en una historia Dolande, lo cual despertó preocupación porque no ahondó más en el tema.

Esta mañana, 4 de agosto, Dolande informó que secuelas de su más reciente contagio de la covid-19, inflamación en los bronquios, lo obligaron a ir de emergencias a una unidad hospitalaria.

Aparentemente, debido a la inflamación, Dolande no podía respirar bien, pero afortunadamente ya se encuentra mejor y en casa continuando con su recuperación.

“Gracias por sus mensajes y oraciones”, dijo el hermano de Katy Dolande.

Contagios

En dos ocasiones Juanpi Dolande se ha contagiado de la covid-19, la primera vez era paciente asintomático y posiblemente contrajo el virus cuando salió al supermercado asistente-cuidador, evento que tuvo lugar ha mediados de 2020.

Meses después, en enero de 2021, Dolande se contagió por segunda vez y experimentó síntomas muy similares a los de un resfriado, dolor en el cuerpo y tos.

“Una vez más me ha tocado enfrentar a este enemigo invisible que nos ha cambiado la forma de vivir a todos. ¿Cómo me contagie nuevamente? Como todos tengo que salir a trabajar. Así me contagié, en una reunión”, aseguró entonces.

Estadísticas

El más reciente informe epidemiológico, la semana No 30 (24 al 30 de julio), detalla que se detectaron 5,896 casos nuevos de la covid-19 para un total de 954,296.

Se reportó 13 defunciones, las cuales suman 8,425.

