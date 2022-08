Liza Hernández fue agredida en un confuso incidente: ‘Querían robarme’

En redes sociales está circulando un videoclip de un grupo de personas que se fueron a los golpes, el incidente es confuso y hay un detalle que ha captado la atención, la modelo Liza Hernández está entre los involucrados.

Liza Hernández estuvo en un local de entretenimiento la noche de este miércoles, 3 de agosto, y presumiblemente el confuso incidente se dio cuando se retiraba del lugar y se trata de un supuesto intento de robo.

“La Doradita”, como también se le conoce a Hernández, usó su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido, afirma que ella es la víctima, la agredieron e intentaron robarle.

“Bueno, sabemos que en la vida hay gente mala y hoy llegaron dos muchachas a agredirme… Querían robarme, enviadas por otra persona, pero no pasó nada”, narra “La Doradita”.

Hernández les pidió ayuda a sus más de 976 mil seguidores en Instagram para ubicar a estas personas y adjuntó evidencia para dar con su paradero, publicó una fotografía de la placa de un vehículo y un videoclip de los presuntos responsables.

Asimismo, la beldad agradeció a las personas que la ayudaron.

“Le doy gracias a todas esas personas que me quieren y que me acompañaron, y que me ayudaron, los quiero muchísimo”, concluyó la modelo.

Otra cara de la farándula local también estuvo involucrada en este supuesto intento de robo, cuando una de las personas empezó a agredir a Hernández, José Arispe, conocido como el Cholly Kid, corrió a auxiliarla.

En el videoclip se ve como el presentador del programa matutino “Jelou!” intenta ayudar a Hernández, sin embargo, al momento de esta publicación el Cholly Kid no ha confirmado que es él quien aparece en las imágenes, lo cual es muy probable porque él también estaba en el local en el que estaba la beldad.

No se conocen más detalles sobre el caso y se espera que en el transcurso del día surja más información al respecto, aparentemente hay una persona detenida en la estación de San Frascisco.

