Juanpi Dolante desmiente 'tweet' sobre el Club Unión

Juanpi Dolante salió a desmentir un tweet que está circulando donde supuestamente respalda los actos inmorales que se suscitaron el 5 de mayo en el Club Unión.

En un videoclip que se difundió en redes sociales se puede ver a una pareja practicando sexo oral sin ningún pudor y esto ha sido motivo de todo tipo de comentarios.

En Twitter, por ejemplo, una cuenta, supuestamente del protagonista del video, citó un tuit de un perfil, bajo el nombre de Dolande, y aseguró que el locutor fue el único que lo ha apoyado.

“Ey, pero una ma****** al año no hace daño, paz mi gente”, se lee en el tweet que Dolande aseguró que es falso y pidió no creer en información falsa.

“Hey mi gente hay un tuit que está circulando con relación a un comentario sobre los acontecimientos del viernes en un reconocido club de la ciudad, les reitero que es falso, ya que no he hecho ningún tipo de comentario de apoyo a este tipo de actos públicos”, escribió Dolande.

“Ay por favor, los que te conocemos no se nos ocurre pensar que tú vas a decir algo así. La maldad de la gente no tiene límites para estarte involucrando en algo así. Nombe no”, “El ocioso que falseó la cuenta de Juanpi que vaya a hacer algo con su vida. Limpiar monte o algo”, “Cuando será el día que van a aplicarle todo el peso de la ley a estos vagos que no tienen oficio” y “Ya me extrañaba”, son algunas de las reacciones que generó la aclaración del locutor.

Rechazo

En un comunicado el Club Unión rechazó los “actos inmorales” que tuvieron lugar en sus instalaciones y se adoptaron las medidas correspondientes, de acuerdo a sus estatutos y reglamento.

El club agregó que este comportamiento atenta contra los valores familiares y la ética que ha regido a la entidad y sus socios por más de 100 años.

El individuo implicado en los hechos presuntamente es trabajador de la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que la institución supuestamente comenzó una investigación para determinar las acciones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Al momento de esta publicación aún no hay un pronunciamiento de la institución.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!