Jugando al 'masterchef': 'Tips' para lograr un plato exquisito

De seguro la cuarentena, el YouTube o las recetas en la Internet te han tentado, más de una vez, a convertirte en un repostero amateurs.

Versión impresa

Tal vez filtraste el video más explicativo o la receta del chef más famoso, pero el resultado de ese bizcocho o de ese flan no estuvo ni cerca de lo que esperabas.

Pero ¿qué influye para que uno logre ese dulce igual de esponjoso o un firme merengue italiano como se ve la Internet?

Partamos del hecho de que no es lo mismo cocinar platos salados que dulces.

A diferencia de las comidas saladas, la repostería tiene que ser exacta.

"Si omitiste un paso o pusiste un paso antes del otro, simplemente no te va a quedar igual y vas a tener que tirar todo lo que se ha hecho", explica el chef Amir Abdul.

Cocinar postres, por ejemplo, también requiere de equipos que te ayudan a lograr la técnica en menos tiempo y de hornos que ayudan a regular el calor para un mejor resultado.

"No significa que en el horno de tu casa no lo puedas hacer, pero tienes que estar girando tus preparaciones, ya sea dulce o galletas, lo que hagas, porque la temperatura no es uniforme en todo el horno, siempre hay un lugar en el horno que calienta más que en el otro", explica Abdul.

VEA TAMBIÉN: Castalia Pascual cuenta que su prueba a la COVID-19 dio negativa, solo está en 'vigilancia epidemiológica'

Para tomar en cuenta:

- Medir bien las cantidades. Una cucharadita en repostería no es la misma medida de una cucharadita que usas para revolver el té.

- Si no tienes un horno de convección, compra un termómetro térmico para asegurar la temperatura correcta.

- Tómate tu tiempo. Los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, lo que al final hace que la textura de los postres no sea la más adecuada.

- Mezclar primero seco con seco y húmedo con húmedo.

VEA TAMBIÉN: Fallece la 'youtuber' Nicole Thea y su hijo

Además, debe invertir en utensilios de calidad para hornear, que aparte de facilitar el trabajo, contribuyen en que el resultado final sea el esperado.

Las recetas que se hallan en la Internet definitivamente que ayudan, pero el equipo y la disciplina en la preparación te harán disfrutar de un postre apetitoso y visiblemente bien elaborado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!