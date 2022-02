Julia Fox y Kanye West: El romance entre las dos celebridades llegó a su fin

La actriz estadounidense, Julia Fox y Kanye terminaron su relación tras seis semanas de noviazgo.

Versión impresa

¿Qué ocurrió? Supuestamente la ruptura se dio luego de que Kanye confesará su amor por Kim Kardashian en las redes sociales e insultará a Pete Davidson, quien actualmente tiene una relación con Kim Kardashian.

En tanto, Kim Kardashian disfrutó de una cena romántica con su novio en Nueva York, Estados Unidos.

El rapero insiste en que luchará por recuperar su antigua vida y se enfrentará a todo aquel que, en su opinión, no lo apoye en su proyecto de reconquistar a la madre de sus hijos.

No obstante, Julia Fox y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores pero ya no están juntos, dijo el representante en un comunicado a Page Six.

“Kanye y yo quedamos en buenos términos”, escribió Fox en un mensaje que publicó en una historia de Instagram y que luego eliminó.

La actriz también borró de su perfil todas las fotografías en las que aparecían junto al rapero.

Fox y West se habían conocido durante una fiesta el 31 de diciembre en Miami.

VEA TAMBIÉN: Tráileres que se emitieron en el Super Bowl

“La conexión fue instantánea”, dijo, hace un tiempo, la actriz sobre el primer encuentro con el músico.

Tras el primer encuentro, la pareja se trasladó a New York y protagonizó una apasionada producción fotográfica en un hotel de Manhattan.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!