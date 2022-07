Julio Iglesias: ¿Qué le ocurre realmente al cantante?

Desde que empezó el mes de julio, el nombre del artista Julio Iglesia empezó a verse en las redes sociales por los tradicionales memes de este séptimo mes del año.

No obstante, en los últimoa días también se ha venido hablando del artista, pero por su estado de salud.

Las novedades en torno a Julio Iglesias han causado preocupación entre sus seguidores debido a que el periodista Jorge Rial dijo que el cantante español se encuentra postrado en una silla de ruedas sin poder caminar.

A través del programa Argenzuela, que actualmente conduce por C5N, dijo: “Cada vez que los veo (los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami".

Dijo que el famoso, con sobrenombre de animal, llegó a la casa del intérprete de "Me olvidé de vivir" y vio que “está con problemas de movilidad. Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así".

Los problemas de salud del cantante tienen su antecedente en 2020 cuando en el programa español Sálvame publicaron imágenes de él en una playa de República Dominicana y se le ve deteriorado, delgado y con una pierna vendada.

Sin embargo, es su hijo Julio Iglesias Jr ., quien sale a dar detalles acerca de la salud del artista europeo más famoso, que ha vendido millones de discos a nivel mundial en varios idiomas.

“Mi padre está de maravilla”, respondió de manera escueta pero contundente Julio Iglesias Jr. cuando fue interceptado por la prensa internacional durante la boda de su primo.

Será el 23 de septiembre próximo cuando Julio Iglesias cumplirá 79 años y preocupa a sus fanes que nada se sepa de él, tan sólo las aisladas publicaciones que llega a hacer en su cuenta de Instagram.

¿Será cierto que está de maravilla? ¿Qué esconden? ¿Su hijo contestó así para salir del paso? Aún no se ha confirmado nada al respecto.

