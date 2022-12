¿Kanye West está desaparecido?

En los últimos meses Kanye West ha tenido un comportamiento errático y debido a ello las empresas, con las que tenía negocios, y algunas celebridades han roto relaciones con el rapero, quien presuntamente está desaparecido.

Los más recientes titulares de la prensa sobre el polémico músico afirman que está desaparecido desde hace varias semanas, aseguró Thomas St. John, su exgerente comercial, a Radar Online.

St. John hizo público que el exesposo de Kim Kardashiam está desaparecido porque ha intentado comunicarse con él sin éxito, para entregarle unos documentos, y la última vez que conversaron tenía un comportamiento agresivo.

Además, el exgerente reveló que el músico dejó de pagar sus cuentas y otros medios reportaron que sus exrepresentantes legales tampoco saben del paradero de “Ye”, como también se le conoce al rapero.

Tras hacerse pública la desaparición de “Ye”, la cual se produce poco después de sus múltiples polémicas, sus simpatizantes están preocupados y esperan que se encuentre bien.

Demanda

Thomas St. John comenzó a trabajar con “Ye” en marzo de 2022, con un contrato de 18 meses, por solicitud del exgerente comercial, con pagos mensuales, no obstante, el rapero al poco tiempo dejó de pagar el salario.

St. John se convirtió en el asesor financiero más importante del rapero, en vista de que solo le pagó tres meses por su trabajo el exempleado procedió legalmente, lo demandó por $4.5 millones en daños e incumplimiento de contrato.

En el proceso el exgerente ha enfrentado varios obstáculos, el más reciente, no ha logrado ubicar al rapero para entregarle la demanda: “A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos determinar su dirección residencial actual y, por lo tanto, aún no hemos intentado notificarlo personalmente. En cambio, hemos intentado atenderlo por correo en múltiples direcciones posibles”.

VEA TAMBIÉN: Henry Cavill lidera la lista de los más guapos del 2022

Aunque esté debajo de una roca, St. John dijo que localizará West y resaltó que no se desestimará la demanda.

Por el momento, ningún representante del rapero ha hecho un comunicado sobre la supuesta desaparición del famoso.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!