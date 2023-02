Karen Peralta recibe muestras de apoyo tras ataque cibernético

Material delicado de Karen Peralta, extraído de las cámaras de seguridad de su casa, ha sido difundido en redes sociales y grupos de aplicaciones de mensajería instantánea, situación que ha consternado a varias caras del patio y allegados de la presentadora de televisión.

En un comunicado, Peralta explicó que un hacker transgredió su seguridad e intimidad, además la de su familia, pues han sido objeto de amenazas por parte de un desconocido.

Peralta y su familia han vivido momentos de angustia, estrés e incertidumbre, pero la presentadora decidió romper el silencio, ya que puso la denuncia en el Ministerio Público e irá hasta las últimas consecuencias.

“Los delitos de violación a la intimidad, acceso indebido a base de datos, extorsión, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos y violencia contra la mujer son penados de 2 hasta 4 años de prisión, su divulgación es un delito grave”, escribió Peralta.

No solo la afecta y su familia exigen justicia, ya que tras hacerse pública la situación, varias caras del patio, seguidores de la presentadora y amigos han pedido una sanción ejemplar.

- “Sigue adelante con valentía. Este tipo de delito merecen castigos ejemplares. Todo mi apoyo”, dijo Castalia Pascual.

- “Mi solidaridad plena con Karen Peralta. Desde hace años presentamos modificaciones al Código Penal buscando que estas actuaciones tengan sanciones pertinentes. Los delitos cibernéticos son el presente y futuro. Panamá no tiene las leyes para investigarlos y sancionarlos”, tuiteó el diputado Juan Diego Vásquez.

- “No vi nada y lo agradezco. Tenemos que ser más respetuosos y empáticos con los demás. Mis respetos”, expresó Doralis Mela.

- “Eres un roble amiga, hacia adelante sin tembladera, te quiero”, mencionó Kathy Phillips.

Respecto al proceso, Peralta adelantó que aportó todas las evidencias, no obstante, no dio mayores detalles para no entorpecer la investigación.

La Defensoría del Pueblo se pronunició

La institución hizo un llamado a la sociedad para preservar el derecho a la intimidad y manifestó su preocupación ante las conductas que vulneran el mismo como reproducir, reenviar imágenes o videos que atenten contra la dignidad humana, de la mujer, niños, niñas y adolescentes y de las familias.

Instaron al Ministerio Público y a las autoridades pertinentes a continuar con las investigaciones penales para dar con el o los responsables de estas reprochables actuaciones.

