Karen Santiago anhela ayudar a las personas con la música

Por un año Karen Santiago, saxofonista panameña, estará viviendo en Barcelona, España, donde estará estudiando musicoterapia para en un futuro poder ayudar a las personas a mejorar su salud emocional, mental y general.

En un momento de introspección por un cúmulo de situaciones, Santiago se cuestionó sobre si realmente quería dedicarse a la música y con ayuda de terapia descubrió su propósito, por ello, su afinidad por la musicoterapia.

Santiago, con una licenciatura en Bellas Artes con especialización en Saxofón de la Universidad de Panamá, es testigo de cómo la música puede influir en el estado de ánimo de las personas sin siquiera pronunciar una palabra, razón por la cual antes de su presentación pide llevar alegría, paz y cariño a quien lo necesite con su interpretación.

Pese a que Santiago, de 29 años, le gusta el saxofón y tocar, no se ve como una saxofonista como tal, sino que se proyecta a futuro ayudando a las personas con la música desde la musicoterapia.

Confesó que nunca tuvo dudas sobre el instrumento que iba a tocar cuando se unió a la banda del Colegio Justo Arosemena, donde se graduó, cuando tenía alrededor de 12 años, siempre dice que el saxofón la escogió a ella, y a pesar de que no estaba muy convencida, por el tema de ir a los ensayos, su hermano la persuadió y juntos formaron parte de la agrupación, aunque solo ella desarrolló un estrecho vínculo con la música.

Tras graduarse del colegio, uno de sus profesores le informó que había plazas en la banda del Servicio de Protección Institucional (SPI), se unió al estamento de seguridad en su afán de demostrarle a sus padres, que no estaban muy convencidos de que se dedicara a la música, que no se equivocó, describió esta etapa como una experiencia diferente y de mucho aprendizaje, pero no duró mucho tiempo allí porque al final se convirtió en una uniformada más.

La aspiración de seguir creciendo musicalmente seguía latente, aun cuando estudiar música no era su primera opción, sino psicología, sin embargo, por temas personales no se dio y justo frente a la escuela de esta carrera estaba la de música y para no perder el año su madre la motivó a ingresar a esta última.

La saxofonista toca profesionalmente desde los 18 años, ha representado al país en el exterior como en Costa Rica, Colombia y México con un cuarteto de saxofones, del que fue parte, y en Inglaterra y Uruguay con "Mecánica Informal".

Cabe mencionar, que la motivación de la saxofonista por irse a estudiar una maestría en musicoterapia guarda relación, en parte, con el anhelo que tenía en un principio de estudiar psicología.

Evento

Este 3 de septiembre, la saxofonista tendrá un concierto de recaudación y despedida para financiar su estadía y estudios en España, en el Rock And Folk, a las 5:00 p.m.

