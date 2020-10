Kathy Phillips le envía un mensaje a los 'haters': 'Dejen a la gente ser, dejen a la gente trabajar'

Kathy Phillips está molesta con los haters que no dejan a la gente ser feliz.

En un video publicado en sus redes sociales, Kathy Phillips manifestó su enojo con aquellos que esta semana se la han pasado hablando mal de Jacky Guzmán y de Elisama.

Kathy Phillips dijo: “He dedicado este minuto para hacer un video para los haters que me tienen cansadita”.

“He leído toda la semana comentarios de que Jacky, que estuvo en la Alfombra Rosa, de que Elisama lanzó su canción, y ‘está que se cree, mínimo Kim Kardashian, que está rica’, qué se lo crea, y ‘esta que se cree mínimo piensa que es artista’, sí ella está firmada por un sello disquero internacional y está trabajando su música, dejen a la gente ser, dejen a la gente trabajar”, añadió.

“Ah, pero sale Karol G en tanga, ah rica la Karol G, la panameña no… sale la Kim en cuero y dicen qué rica la Kim, pero sale la Jacky y es mala madre, por qué son así”, reflexionó.

Continuó: “Saben lo que más me molesta, que, si no le gusta la música de Elisama, qué bien que no les guste, es válido que no les guste, pero no tienen que tirarle hater a la pelá, ella está trabajando su carrera musical y si mañana ella termina premiada o nominada a nivel internacional y demás, esa es mi pela, ahí sí los patriotas, orgullo panameño”.

“Dejen a la gente trabajar y ser feliz, siempre le buscan la quinta pata al gato”, dijo.

Prosiguió: “Está bien, ustedes son haters rico, disfrútenlo, pero ya yo necesitaba sacarlo de mi sistema”.

“Les acabo de dedicar 1:40, más amor. Paz”, culminó.

Por otro lado, es bueno recordar que Kathy Phillips está solo a unos días de su boda civil con Dj Luiggi.

Ella comentó que está preparando su boda, pues recuerden que ella es organizadora de eventos, así que ella misma es la que está al mando del suyo.