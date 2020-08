Kathy Phillips: "Ser 'gorda' o ser 'flaca' no te hace bonita o fea"

La expresentadora de TV y locutora de radio Kathy Phillips se tomó unos minutos para hacer una reflexión acerca de la belleza de una persona.

En un largo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Kathy Phillips expresa que la belleza no se mide ni se pesa.

Escribió: "En mis últimos post he recibido muchos comentarios como 'ahora si estas linda', 'si rebajas unas 10 lbs mas estarás más hermosa' y el que me impulsó a hacer este post: 'te diste cuenta que ser gorda te hace ver fea? Tu eres linda y cuando estés delgada es que realmente lo notarán".

"Ser 'gorda' o ser 'flaca' no te hace BONITA o FEA!⁣", continuó.

Añadió: "Ser alta o bajita no te hace menos o mas imponente! Me duele leer estos mensajes, pareciera que el requisito para 'ser linda' es estar delgada!".

"Hasta cuando con la superficialidad? Yo le doy gracias a Dios por mi autoestima, por mi actitud y por la forma en que él me enseñó a ser un roble! Y me sigue enseñando! Pero que pasa con aquellas personas que caen en depresión? En bulimia? Anorexia? O miedo a la sociedad por ser 'tan dura'!!!??, reflexionó.

Es aquí cuando lanza una interrogante: "Han pensado que pasa por la mente de la otra parte?⁣⁣".

Por eso dijo: "Hay que pensar antes de hablar! Que pensamiento tan vacío este de la “belleza” el peso o las medidas no hace a ninguna persona mas o menos importante y mucho mas o menos BELLA!".

"Yo tengo salud, me siento bien, mis exámenes están en orden y decidí no pelear mas conmigo misma hace años atrás! Acepté los cambios de mi cuerpo por la vida que le ha tocado vivir y me enfoqué en VIVIR!", contó.

Además, compartió "yo fui muy delgada toda mi vida y al mi cuerpo empezar a cambiar por todos mis temas hormonales que ya conocen, me pasé casi 10 años en dietas, me hice daño, quedé hospitalizada, tuve hasta piedras en riñones que requerían operación de tantas pastillas y productos para adelgazar... hasta que dije NO MAS! Y solo trataba de mantenerme física y emocionalmente sana...".

Kathy Phillips señaló: "Mi cuerpo y yo sabemos por todo lo que hemos pasado y era injusto flagelarlo para que me vieran 'más linda' entonces entendí que mantenerme saludable era el norte y no verme para 'mas flaca' o 'mas linda”. ⁣⁣

"Hace meses vengo con reflujo cuando comía pan, arroz o pasta y decidí bajar la ingesta de carbs, en consecuencia bajé 17 lbs por eso me ven menos gordita, por curiosidad de probar algunos reemplazos me ha terminado gustando y es consecuencia de simplemente VIVIR! Nisiquiera le he metido mente al peso, xq para mi la belleza NO SE PESA!", finalizó.

De inmediato una lluvia de comentarios inundaron esta publicación, la mayoría a favor de lo que planteó Kathy Phillips.

