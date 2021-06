Kenny Man expresa su malestar con el Gobierno y le llueven las críticas

Asdrúbal Hurtado Alfaro, conocido como Kenny Man, no dudó en expresar su malestar con el Gobierno, sin embargo, la forma en que lo hizo dio paso a las críticas.

Durante la pandemia de la covid-19, el Gobierno liderado por el presidente Laurentino Cortizo ha protagonizado varios escándalos y el músico expresó su descontento a través de Instagram.

En varias publicaciones Kenny Man manifestó que el mandatario no estaba haciendo las cosas bien.

“Ok. Vamos de nuevo, para que no digan después que estoy incitando a la violencia este poco de llorones nacidos en el 2000. La persona que ven aquí es... Si lo ves en la calle, dale la mano y nunca por la mente te pase insultarlo, no le digas nada malo y dile que le deseas lo mejor, aunque por dentro no pares de desearle algo no tan bueno, solo díganle Omar Torrijos estaría orgulloso de ti”, expresó.

Kenny Man dijo esto sarcásticamente, no obstante, lo que generó molestia por parte de los habitués de Instagram fue el uso de insultos y palabras obscenas.

“Kenny no insultes a la gente de esa manera”, “Si hay algo cierto es que quien insulta primero pierde”, “Deberías salir a las calles y no protestar en redes”, “Está bien el enojo, pero el fuego no se combate con fuego”, “Vamos Kenny, lo mejor es manifestarse de manera respetuosa sin faltar el respeto”, comentaron algunos respecto a los post que fueron eliminados y reemplazado por otros.

En cantante compartió una fotografía del mandatario y el rostro le fue suplantado por una lata de leche condensada, haciendo alusión a una frase que el mandatario dijo en una ocasión: “A mí no me hicieron con leche condesa”.

En otra publicación publicó un video de una protesta, donde con pancartas en mano y pailas las personas coreaban “Nito vale ver**”.

De acuerdo a Kenny Man, esto era música para sus oídos. Bajo esta publicación algunos instan al cantante crear un tema con el coro de la protesta tal y como lo hizo Japanese con el tema del bono solidario.

Luego de conocerse los requisitos que deben cumplir miles de panameños para percibir el beneficio, Japanese sacó “El barrendero”.

