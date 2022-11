Kevin Conroy, la mítica voz de Batman, falleció tras una corta batalla contra el cáncer

DC Comics informó que el actor Kevin Conroy, la mítica voz de Batman, falleció a los 66 años tras una corta batalla contra el cáncer.

Conroy le dio voz al personaje del hombre murciélago en la serie de animación que se estrenó en la televisión en la década de los noventa, “Batman: La serie animada” y “Batman del futuro”, además, de la destacada película “Batman: La máscara del fantasma”.

El histrión se encargó de inmortalizar la voz del “Caballero de la noche” en otras apuestas animadas como “Batman: The Killing Joke”, “The New Batman Adventures” y otras más, adicional, además de su prolífica carrera como la voz en inglés de personaje en la animación, Conroy también encarnó el papel en los videojuegos.

Nacido en 1955 en la localidad de Westbury (Nueva York), el actor inició su carrera en el teatro para luego pasar al cine y la televisión, pero su salto a la fama llegó al dar voz a Batman en la serie animada que se emitió entre 1992 y 1996.

“Kevin era un actor brillante. Durante varias generaciones ha sido el Batman definitivo”, recordó en una nota el actor Mark Hamill, que trabajó con él en la serie de animación poniendo voz al Joker.

Paul Dini, productor y guionista audiovisual, realizó un tributo en honor al actor, publicó una fotografía, en su Twitter, para recordar el Batman de Conroy.

“Es un personaje tan icónico”, dijo Conroy a DC en una entrevista de 2014. “Él es una parte tan importante del panorama cultural estadounidense. Es algo increíble ser parte y haber contribuido”.

Sin duda alguna, Batman marcó la carrera de Conroy, sin embargo, participó de otras apuestas que no guardan relación con DC Comics, como “The Venture Bros” y “The Real Adventures of Jonny Quest”.

“(…) Y este año escribió un conmovedor relato para el cómic de antología DC Pride donde contó su historia como un hombre gay tratando de surgir en la industria del entretenimiento”, afirmó La Tercera en un artículo con motivo al fallecimiento del actor.

Salud

El histrión llevaba un tiempo enfermo y pese a ello, decidió estar lo más cerca posible de sus fanáticos. “Ha estado enfermo por un largo tiempo, pero decidió dedicarle mucho tiempo a las convenciones, para alegría de todos sus fans. Será muy extrañado no solo por el elenco de la serie, sino también por la legión de sus fanáticos a lo largo del mundo”, comentó Diane Pershing, la voz de Hiedra Venenosa y su compañera en “Batman: La serie animada”.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r— DC (@DCComics) November 11, 2022