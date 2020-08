Kris Jenner busca registrar una famosa frase

La matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, planea registrar su famosa frase "You're doing amazing, sweetie" (Lo estás haciendo increíble, cariño), para poder sacar provecho de su propia mercancía.

Según una nota publicada en La Botana, sus hijas Kylie Jenner y Kim Kardashian han hecho grandes fortunas al lanzar sus propias gamas de maquillaje y cuidado de la piel, y parece que Kris Jenner quiere hacer lo mismo.

La mamá de "Keeping Up With The Kardashians" ha presentado documentos legales para registrar la famosa frase para explotarla comercialmente, publicó TMZ.

Se escuchó por primera vez a Kris Jenner, de 64 años, pronunciando la frase en 2007, cuando elogió el trabajo de Kim en el reality show familiar.

De acuerdo a diversas publicaciones, Kris espera poner el eslogan en una variedad de productos, incluidos cosméticos, ropa, artículos para bebés y artículos para el hogar, así como libros y revistas.

Anteriormente, Kris ya había tenido el término ‘momager’ registrado como marca comercial después de que fue marcada con el apodo después de forjar con éxito grandes carreras para sus hijas.

Negocios

Recientemente, Kris Jenner demostró su habilidad para los negocios. La matriarca del clan Jenner-Kardashian logró vender su mansión Hidden Hills por $15 millones, detalló Variety.

Jenner compró la mansión en el 2017, por $10 millones, por lo que ha logrado elevar su valor.

La casa estilo rancho tiene un total de 900 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios y ocho baños.

La vivienda fue comprada por Katharina Harf, hija del empresario de cosméticos, Peter Harf.