La banda mexicana Enjambre aborda la 'crisis de salud mental' con el álbum 'Daños Luz'

Durante más de dos décadas la banda mexicana de rock Enjambre ha explorado los síntomas de su entorno para traducirlos en música y es con su más reciente álbum ‘Daños Luz’ con el que se atreve a abordar “la crisis de salud mental” potenciada en la era digital.

“Estamos viendo una etapa en la que hay una crisis de salud mental por la exposición a tanta información: nos estamos sugestionando y autodiagnosticando”, afirma el vocalista y compositor de la agrupación Luis Humberto Navejas en una charla con EFE sobre la canción ‘Vida en el espectro’, una crítica a las falsas realidades virtuales.

En ese sentido, el cantautor argumenta que hay un cierto peligro en que las redes sociales influyan más en nuestro día a día que nuestra propia familia, una preocupación que también se asoma en 'Vivos' o 'Vínculo'.

Navejas aterriza en México, junto a los otro cuatro integrantes del grupo, después de “picar piedra” en España, donde ofrecieron cuatro presentaciones, dos de ellas destacaron por la compañía en el escenario de la banda española Viva Suecia, con quienes también lanzaron una nueva versión de ‘Dolor y gloria’ del disco ‘Hecho en tiempos de paz’ (2025).

Con la emoción aún incrustada en el pecho, el cantante asegura que este regreso a su país está marcado por dos sorpresas. La primera es que Madrid se ha convertido en un bastión para Enjambre, al ser una ciudad donde “ya nos ubican” y a la que promete “vamos a regresar”.

La segunda es que por primera vez debutarán en solitario en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), uno de los recintos musicales más grandes del país y donde se han presentado varias ediciones del festival Vive Latino, como cuando en 2023 compartieron escenario con los Red Hot Chili Peppers.

“Estábamos de gira allá (España) y nos tomó por sorpresa. En menos de una semana tomamos la decisión de abrir una segunda fecha porque se agotaron los boletos”, cuenta Navejas sobre sus presentaciones en el GNP, la primera el 29 de agosto y la segunda el 30 del mismo mes.

La banda originaria de Fresnillo, en el estado mexicano Zacatecas, y creada en California (EE.UU.), en 2001, prometió que en esas dos fechas ofrecerán al público el repertorio más extenso y variado de toda su trayectoria, el cual podría superar las 30 canciones incluidas en una discografía distribuida en nueve álbumes de estudio.

La gira ‘Daños Luz’ arrancó en la pasada edición del Vive Latino, y ha contado con presentaciones en Estados Unidos, donde la agrupación busca ofrecer un “espacio seguro” a los jóvenes latinoamericanos que acuden a los conciertos en medio de una crisis migratoria desatada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Es un espacio seguro donde pueden venir a cantar y expresarse sin la necesidad de esconderse. Es un lugar para levantar la voz, aunque no estén cantando una canción sobre algo político o contestatario, sino sobre algo que sientes por alguien a quien quieres”, describe sobre sus conciertos al otro lado de la frontera.

Y es que, asegura, “la música tiene que ser ese aliado que nos acompañe en las buenas y en las malas”.

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El disco ‘Daños Luz’, lanzado el 12 de marzo, se ha consolidado como el regreso de la banda a su estilo original, el indie rock con toques alternativos, después de que en 2023 sorprendiera con ‘Noches de salón’, una visita musical que combinó sus raíces latinas y los clásicos de su repertorio.

