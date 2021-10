¡Qué fastidio!

Alexa Chacón me tiene aburrida con esa intensidad de contar todo lo que está viviendo en Londres. Un día de estos publicará cuando va al baño. Sé que son sus redes sociales, pero, qué pereza. Siempre he sentido que es bien novelera y parece que algo de esto tiene. ¡Ojo! Me alegra que haya ganado esa beca, pero, ya bájele. No quiero imaginar cómo será cuando regrese.

¿En serio?

No quiero pensar que sea verdad eso de que Yedgar Carolina formará parte de una nueva agrupación de Alejandro Torres. Digo, todos tenemos derecho, pero creo que por ese camino, no es. ¡Ay Dios! ¿será broma de Yedgar? Bueno, amanecerá y veremos. Tal vez me equivoque y les vaya bien, pero no me termina de convencer esa dupleta. ¡Santo!

¿Cómo así? ¡No!

¡Ay no! Ekatheryna Anikieva de Herrera, la “Panarusa”, no se deje llevar por la novia de su ex, usted continúe con su libro. Para mí esa excusa es “barata”, tal vez es por otro motivo que no ha seguido escribiendo el libro y no precisamente por la pareja de su ex. ¿Será que no tiene suficiente inspiración? Bueno, como sea, no se deje y siga con sus planes. Es solo un consejo.