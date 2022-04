'La Panarusa' ya tiene sus boletos para viajar a Panamá, llega a final de mes

Ekaterina Brendina compartió que ya tiene los boletos aéreos en mano, tiene previsto llegar a Panamá a final de este mes.

Versión impresa

En unos videos publicados en su cuenta en Instagram, "La Panarusa" dio la noticia a todos su seguidores y a aquellos que aportaron su granito de arena por esta causa.

"Quiero compartir con ustedes mi felicidad: nosotros compramos boletos", comparte.

"Voy a viajar a finales de este mes, tengo un viaje bastante largo, tengo que parar en el aeropuerto de Estambul por dos días, después en Colombia, pero es el más barato que encontramos y estoy muy feliz", señala.

"Los boletos me costaron un poquito menos y me quedó como 300 dólares, ahorita voy a publicar toda la información y nos vemos a fin de mes si Dios quiere y si no quiere tengo que negociar con él, porque yo sí quiero" , indicó a sus seguidores.

También compartió en una imagen que en boletos gastó $ 6430.73 y le quedó $ 253, y de esto adelantó que le servirá para su trayecto hacia Panamá.

"Muchas gracias por ayudarme a recoger esta plata, creo que a mí me tomaría meses y meses para recoger esta plata para poder viajar e hicimos esto en un par de días", dijo.

Finalizó su publicación: "Muchísimas gracias desde mi corazón".

VEA TAMBIÉN: Will Smith y otros famosos señalados por violentos

Yappytón

Cuando Ekaterina Brendina pidió apoyo, algunos no vieron con buenos ojos el que ella estuviese pidiendo plata.

Sin embargo, otros le dieron su apoyo para hacer realidad su regreso a Panamá junto a sus dos niños.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!