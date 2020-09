La temperatura varía en todo el cuerpo

La propagación de la COVID-19 continúa y con ella también aumenta la información falsa, causando confusión e incertidumbre.

En este sentido, los termómetros se han convertido en una aleado para la detección de la fiebre, uno de los principales síntomas del nuevo coronavirus y a pesar de que se ha desmentido que cause afectaciones a la salud algunos se niegan a que le tomen la temperatura.

El ex ministro de Salud, Miguel Mayo explica que los termómetros digitales no emiten señal, solo captan, por lo que no producen lesiones celulares.

Hace hincapié en que la temperatura se debe tomar en la frente o en el cuello porque en los antebrazos la temperatura suele ser baja y ello, podría evitar captar a los que tienen fiebre.

El artículo del profesor Yarien Moreno de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación titulado "Termómetros infrarrojos", detalla que el cuerpo posee distintas temperaturas en diferentes zonas, siendo la frente la más utilizada para realizar la medición a unos tres o cinco centímetros de distancia.

Detalla que, al dirigir el dispositivo hacia las manos u otras áreas, el rango de error de la medición podría aumentar.

Además, advirtió que tomar la temperatura a un costado de la frente también alteraría la medición y que llevar artículos como gorras podrían obstaculizarla.



Además, organismos internacionales han reiterado que los termómetros no afectan a la salud.

“Los humanos emitimos calor, en forma de energía. Ese tipo de termómetro la detecta. Es como un sensor que lee las ondas infrarrojas que naturalmente emitimos, y mide la temperatura que tenemos”, explicó a www.primerahora.com la oftalmóloga Vanessa López Beauchamp respondió con un rotundo “no”, y explica la función de la luz roja del termómetro.

. “No nos va a hacer daño, ni a la retina ni a ninguna parte del cuerpo”, especificó.