‘La Tepesita’ se defendió de la acusación de ‘competencia desleal’

La expresentadora Doralis Mela está haciendo algunas presentaciones gratis para darse a conocer en la escena de la música típica con su conjunto “Los grandes ligas del Pindín”, sin embargo, a un supuesto promotor de eventos esta práctica le parece una “competencia desleal”.

El debate en torno a los bailes gratis surgió luego de una declaración de Jhonathan Chávez que fue sacada de contexto, según explicó el tipiquero, en una presentación que tuvo en el marco de la celebración del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé.

Tras la declaración del músico, cuando aún no había explicado el contexto, Mela salió en defensa de los bailes típicos gratis, dijo que no tiene nada de malo y son una forma de que el público conozca su show, especialmente, cuando se está empezando.

Un usuario que se identificó como promotor de eventos cuestionó los argumentos de “La Tepesita” y aseguró que ella no sabe el daño tan grande que les está provocando, ya que a él le toca pagar entre $3 mil a $4 mil al artista y muchas veces le toca sacar de su bolsillo para no quedar mal.

Afirmó que hacer bailes gratis es una “competencia desleal”. “No tienen respeto por nosotros… Nos han ahogado y que pena que lleguen a esos extremos. Cobrar barato es una cosa, pero no cobrar es acabar con la carrera de otros…”, escribió el promotor.

En el comentario también hubo acusaciones graves, se habló de presunto lavado de dinero. No obstante, Mela no dejó pasar el tiempo y salió con una de las suyas: “Lo único que lavo son mis calzones”.

Explicó que lo de los bailes gratis es algo que se ha dado toda la vida, además, hay artistas de mucha trayectoria que de vez en cuando hacen un evento con entrada libre.

“(…) Eso depende del empresario o del dueño del evento. Si ellos quieren poner la entrada gratis u ofrecer mobiliario gratis, esa es su decisión. A lo que me refiero es que eso nos beneficia a nosotros, los artistas. Si tú eres empresario y tienes el dinero para pagarnos y hacer el baile gratis, tú sabrás por qué lo haces, y eso es beneficioso para nosotros. No tiene nada de malo. Si la cervecería te contrata y quiere hacer el baile gratis contigo, no es competencia desleal. Al contrario, es una ventana para darte a conocer y para que la gente asista a tus eventos”, expresó “La Tepesita”.

Por último, con toda esta polémica, Mela aprovechó para invitar al público a su próximo baile. Será en San Félix, en Los 4 Caminos, con entrada gratis.

Sobre la entrada libre, informó que el dueño le comunicó que así será.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!