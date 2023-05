'La Wachi', entre adeptos y detractores por video

La profesora Teresa Argüelles, mejor conocida como “La Wachi”, nuevamente ha causado un debate en las redes sociales.

“La Wachi” publicó un video donde se le observa bañándose con el agua de un tanque, pues quería demostrar cómo se bañan en el sector Oeste del país por la falta de agua en el área.

A la profesora se le observa con un pijama negro con flores rojas y echándose agua.

En medio de risas dice: “Bueno señores, en el West ustedes saben que no hay agua y hay que ser práctico para bañarse…”.

Vuelve a reír y comenta: “Quieren ver más, pero nada más van a ver la parte que yo quiero”.

“Así nos bañamos en el West”, reitera mientras ríe y añade: "¡Qué rico!".

“La Wachi” empieza a cantar y bailar al son de la popular letra: “Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran…”.

Como era de esperarse, tras la publicación del video, el fin de semana, los comentarios no se han hecho esperar, unos a favor y otros en contra.

“Algo no anda bien con esta señora”; “El dinero no le alcanza por eso hace esas cosas raras que no son de una docente”; y “Esta señora estará bien de la cabeza, creo que el cambio de vida le afectó y mucho”, son algunos de los comentarios de aquellos que no han visto bien esta acción.

“Baño de avioncito, las dos alitas y el motorcito”; “Profe, enseñe más”; y “Para la gente frustrada siempre va a ver algo que criticar”, son algunos de los mensajes que le dejó el grupo que no ve nada de malo en el video.

