Lanzan el concurso ' #SinDesperdicio'

"#SinDesperdicioCentroamérica", es el nombre del concurso que han lanzado los socios de la plataforma #SinDesperdicio.

Este certamen otorgará premios de $10,000 a tres soluciones innovadoras, viables y con impacto que reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala o República Dominicana.

La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 27 de septiembre de 2020.

En América Latina y el Caribe, se calcula según datos de la FAO, que las pérdidas de alimentos llegan a ser un 12% de la producción total, lo que equivale a unos 220 millones de toneladas al año. Dentro de los grupos de alimentos que presentan mayores pérdidas y desperdicios se encuentran frutas y verduras con el 55% y raíces y tubérculos con el 40%, informaron en un comunicado de prensa.

Este concurso está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con los socios de #SinDesperdicio.

Los de esta plataforma son: Fundación FEMSA, IBM, Nestlé, The Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, OXXO, The Dow Chemical Company, la FAO, el Consumer Goods Forum, The Global FoodBanking Network y el World Resources Institute.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos tienen impactos económicos, nutricionales y ambientales de gran escala.



Los socios comprometidos a trabajar por una América Latina y el Caribe sin pérdidas ni desperdicios de alimentos son Fundación FEMSA, IBM, Nestlé, The Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, OXXO, The Dow Chemical Company, el Consumer Goods Forum, The Global FoodBanking Network y el World Resources Institute.

Al reducirlos o evitarlos, promovemos el uso eficiente de recursos como agua, energía, suelo y mano de obra en su producción.

Con la plataforma #SinDesperdicio buscamos impulsar la innovación en América Latina, para generar soluciones de fondo a los retos que enfrentamos como sociedad ”, dijo Carlos Hurtado, Gerente de Desarrollo Sostenible de Fundación FEMSA, organización socia de la plataforma y que contribuye a la generación de valor social de FEMSA y Unidades de Negocio, como Coca-Cola FEMSA en Centroamérica.

La innovación tecnológica y social puede ser parte de la solución a este enorme desafío que enfrenta la región.

Es por eso que se lanza el concurso #SinDesperdicioCentroamérica con el objetivo de identificar soluciones innovadoras, en fase de prototipo o ya probadas en el mercado, que estén contribuyendo a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena de producción y suministro de alimentos en Centroamérica y República Dominicana, atendiendo los impactos y consecuencias de la pandemia por COVID-19. Los participantes deben ser provenientes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.