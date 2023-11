Las señales del corazón

El corazón siempre le va a dar señales de que algo no anda bien, no obstante, el asunto está en que las personas le presten o no la atención debida.

Los especialistas insisten en que deben estar alerta ante los siguientes síntomas: falta de aire al realizar alguna actividad, dolor o presión en el pecho, taquicardia (latidos más rápido de lo normal), arritmia (ritmo irregular en los latidos cardíacos).

“El infarto de miocardio – ataque cardiaco – es más frecuente entre los 45 a 65 años. Los factores de riesgo ya se han acumulado a lo largo de muchos años, para producir estos incidentes", de acuerdo a los especialistas.

"Los hombres presentan mayor incidencia, comparado con las mujeres antes de la menopausia gracias a las hormonas femeninas. Una vez que la mujer llega a la menopausia la incidencia de la enfermedad se iguala”, explica el doctor Daniel Pichel, cardiólogo del Hospital Paitilla.

Estos factores de riesgo mencionados son: colesterol elevado, fumar, hipertensión arterial, diabetes, vida sedentaria y obesidad.

Toda persona que tenga uno de estos diagnósticos debe tener presente que parte del manejo de esa enfermedad tiene que ir enfocado en la protección de la condición cardiovascular y así evitar que la misma se desarrolle.

Que la primera manifestación de un evento cardiaco sea un infarto de miocardio, una angina de pecho o una muerte súbita sin haber tenido ninguna manifestación antes, no es frecuente. Cuando se hace una historia clínica más profunda y en detalle, por lo general salen a la luz algunos síntomas a los que no se les había dado la importancia.

No obstante, sí puede ocurrir que la primera manifestación en una persona sea un evento mortal.

“No todas las personas que mueren súbitamente o de forma repentina significa que es un infarto, esto es muy importante aclarar. Puede ser una arritmia u otra condición. Con la autopsia es que se puede definir con certeza la causa de muerte”, detalló el especialista.

¡Cuidado con un evento cardiovascular!

Los dos síntomas más frecuentes son dolor en el pecho, pero no unas punzaditas, sino una sensación opresiva en el centro del pecho, progresiva y que dura varios minutos.

Además, puede irradiarse a hombros, cuello, mandíbula y espalda y provocar sudoración fría, lo que le permite darse cuenta al paciente de que algo importante está sucediendo.

El otro síntoma es cuando se empieza a tener súbitamente falta de aire y la persona no tiene capacidad para realizar actividades físicas.

