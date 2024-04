Las Spice Girls volvieron a reunirse por Victoria Beckham

Las Spice Girls volvieron a reunirse para celebrar por todo lo alto, junto con otros ricos y famosos, los 50 años de Victoria Beckham en un exclusivo club privado de Londres.

Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner and Melanie Chisholm, conocidas como Posh, Scary, Baby, Ginger and Sporty Spice, bailaron y cantaron la noche del sábado, momentos captados en un vídeo que el exfutbolista inglés David Beckham tiene colgado este lunes en su página de la red social Instagram.

El antiguo grupo inglés, inmensamente popular en la década de los pasados años noventa, se separó en 1997

Una fiesta llena de famosos

Las ‘spice girls’ no fueron las únicas que estuvieron en la fiesta, sino que también asistieron celebridades como Tom Cruise, Salma Hayek, Rosie Huntington-Whiteley y Gordon Ramsay.

Según los medios británicos, Victoria Beckham y sus amigos celebraron el cumpleaños en Oswalds, un club privado ubicado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair.

También estuvieron los hijos de Victoria y David Beckham, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

David Beckham y sus hijos fueron vestidos de esmoquin, mientras que Harper lució un vestido color crema y Victoria Beckham llevó uno de gala en color verde claro, según los medios.

A la salida de la fiesta, Tom Cruise fue fotografiado firmando autógrafos entre el público congregado en el lugar, en lo que fue una fiesta muy comentada entre los fans de las ‘spice’ en las redes sociales.

An absolutely beautiful evening celebrating our @victoriabeckham and of course things got Spicy!



So much love for @victoriabeckham @GeriHalliwell @emmaleebunton @officialmelb #friendshipneverends #girlpower pic.twitter.com/1NGaBYtgBr