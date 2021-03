Laura Pausini contó sobre el día en que su disquera no confió en su música

La cantante Laura Pausini está en carrera por un premio Óscar, está nominada en la categoría de Mejor Canción Original.

Esta nominación es gracias al tema "Seen (Io sì)", de la banda sonora de la película "The Life Ahead", protagonizada por Sophia Loren.

Además de eso, en la más reciente edición de los Golden Globes, la cantante italiana se llevó un premio por dicha canción.

En entrevista con el diario español La Vanguardia, Laura Pausini habló sobre la amarga experiencia que vivió con su disquera en Italia.

En los Latin Grammy de 2018 la intérprete fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional por su disco Hazte Sentir.

De inmediato se puso en contacto con la disquera para planear su viaje a la premiación en Las Vegas, pero jamás imaginó lo que le respondería, se lee en Hola.

Contó: “Llamé a mi compañía, y me dijeron: ‘con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje’”, le comentaron los ejecutivos.

“Me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas, y, si ganaba, al menos que me quedaba ese recuerdo”, dijo la cantante, quien les demostró que su música sigue tan vigente como hace 20 años.

Y vino su momento, pues se coronó como triunfadora en dicha categoría en los Latin Grammy, y dos años después, ganó un Golden Globe y ahora podría llevarse a casa un Oscar. “Gané. Y no he vuelto a hablar con mi compañía en Italia. Ahora me han mandado flores por el Globo de Oro, y se las he devuelto…”.

Luego de ganar su primer Golden Globe y de cara a los Premios de la Academia, Laura dijo que se siente halagada por el reconocimiento a su trabajo en la película del director Edoardo Ponti.