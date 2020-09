Libro antológico de poesía: 'El Tripulante de la Sombra' de Roberto Luzcando

La literatura panameña no se detiene, el poeta panameño Roberto Luzcando habla de su libro antológico de poesía que incluye 50 años de trabajo y las obras premiadas nacional e internacionalmente.

Versión impresa

Cuenta que "El Tripulante de la Sombra", nombre del libro, fue presentado en la pasado Feria Internacional del Libro, que este año a causa de la COVID-19 se realizó de forma virtual.

El escritor Roberto Luzcando ofrece detalles a Panamá América, sobre este libro.

¿Que se hallará en "El Tripulante de la Sombra"?

En esta antología encontramos la labor poética de toda una vida, exceptuando dos libros realizados después del cierre de planas.

Aparecen versos clásicos como octosílabos y endecasílabos, a través de poemas en arte menor como "Los colores de la bandera", o en sonetos endecasilábicos, que aunque de corte clásico registran un lenguaje metafórico actualizado.

Por supuesto, "El Tripulante de la Sombra," en la mayoría de su contenido está escrito en verso libre, aunque éste no es tan libre como lo indica la palabra, porque contiene un ritmo interno, que lo diferencia de la prosa.

La aparición de esta antología es significativa para mí por el esfuerzo que realizó mi hija Marisín Luzcando, en su producción, coordinada con la excelente labor compilatoria de la destacada profesora universitaria Emma Gómez, quien rescató poemas aún en textos internacionales como la famosa revista "Ideas", de Lima, Perú; textos líricos y narrativos que yo había olvidado.'



El poeta panameño Roberto Luzcando ha editado su libro antológico de poesía "El Tripulante de la Sombra" que incluye 50 años de trabajo y las obras premiadas nacional e internacionalmente. Cinco premios Ricardo Miró, Premio Continental Pablo Neruda y Premio Vicente Aleixandre de España.

VEA TAMBIÉN: Daluna habla de su experiencia con el hisopado: ‘Es mega incómodo, lo recomiendo solo en casos extremos’

Háblenos de la producción del libro.

Hace 7 años que se inició esta parábola cuando Marisín y Emma conversaron y con paciencia y pasión, dieron forma a este libro de 500 páginas que representa un nuevo ingreso a la Literatura Panameña y hasta Centroamericana, como indica el reputado comunicador Daniel Domínguez en su discurso de presentación, como Director de las Artes del Ministerio de Cultura, en la celebración de la Feria del Libro 2020 de los 50 años de la publicación de mi obra "Para ir con el viento" y también de la obra "Los pájaros regresan de la niebla" y "Peccatta minuta" de Pedro Rivera.

¿Cómo le fue en la feria virtual 2020?

Considero que fue un éxito rotundo, especialmente por el agudo análisis crítico de la muy respetada catedrática y ensayista Damaris Serrano, ganadora en tres ocasiones del concurso Ricardo Miró en ese género, quien con suma sinceridad y habilidad crítica, examinó poética y lingüísticamente los once cantos que componen el citado poema "Para ir con el viento", durante el homenaje que ofreció el Ministerio de Cultura tanto a Pedro Rivera como a mí.

También fue muy rigurosa y explicativa la intervención de Rafael Ruiloba, reconocido ensayista y narrador panameño. También es necesario destacar que, además del homenaje, pude presentar mi libro "El tripulante de la sombra", en cuya lectura participaron el actor Giancarlo Marine y la cantante y actriz Marie Claire Marine, nietos míos. La intervención de ambos se ha comentado que representó un ícono no solamente artístico sino familiar.

VEA TAMBIÉN: ¡Se acabó el amor! Cardi B le pide el divorcio a Offset

¿Qué tan afectada ha estado la literatura en tiempos de la COVID-19?

La pandemia no solo afectó la actividad política económica y social, sino también la cultural. Sin embargo, algunos escritores continuamos leyendo y produciendo, resultando un tanto positivo el uso del tiempo, porque creo firmemente en un antiguo adagio que dice: "No hay mal que por bien no venga".