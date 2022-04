Libros infantiles escritos por celebridades

Meghan Markle, Alex Rodríguez, Ricky Martin y Paul McCartney, forman parte del segmento de celebridades que han optado por incursionar en el mundo de la literatura.

Las celebridades han escrito libros de todos los géneros, no obstante, un porcentaje de ellos ha preferido escribir títulos infantiles como es el caso de Markle ("El niño en el banco"), Rodríguez ("Out of the Ballpark"), Martin ("Santiago el Soñador entre las estrellas") y McCartney ("High in the clouds").

La lista de los famosos que han optado por publicar obras infantiles es extensa y con motivo a la celebración del Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, te presentamos algunos títulos escritos por celebridades.

MARGE IN CHARGE AND THE STOLEN TREASURE is the 2nd book in actress & comedian Isla Fisher's hilarious series about the adventures of the zany babysitter, Marge, and her 2 charges Jemima and Jake! https://t.co/rmE0LrcgiN pic.twitter.com/T4BJvMaEMY

En 2016, la actriz australiana Isla Fisher, de "Confesiones de una Compradora compulsiva", publicó la primera entrega de la serie de libros que sigue las aventuras de dos hermanos y su peculiar niñera, Marge.

I don’t know about you but things got a little weird for me in quarantine. I locked myself in my daughter’s room & found my inner child. So this is what I created for my little girl. From what is, I guess, the little girl in me. Thx for reading. #Sparkella https://t.co/QbxlZU2CXl pic.twitter.com/W0PUb822Q3— Channing Tatum (@channingtatum) August 31, 2020