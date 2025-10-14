Los recuerdos de su última presentación en Panamá permanecen vividos y no puede esperar para estar de nuevo en el país para compartir las canciones de su nuevo álbum "Me Siento Libre" como parte de la gira homónima que ya estuvo en parte de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Tras ocho años, Lilly Goodman estará de regreso en el país. Ha disfrutado de su comida y sus playas, pero sobre todo del calorcito de la gente y anhela poder cantar con el público sus canciones el próximo 22 de noviembre, en la Arena Roberto Durán.

En una entrevista con Panamá América, comentó que está muy contenta por regresar, no solo porque trae nuevas canciones, sino también porque el show ha ido evolucionando y están preparando un repertorio de aquellas canciones que el público se niega a dejar de escuchar como "Al Final", "Ven, Te Necesito" y "Sin Dolor".

"(…) vamos a preparar un repertorio bien extenso de canciones que la gente no quiere dejar de cantar", añadió Goodman, que, además, adelantó que el concierto incluirá algunas sorpresas.

Será una noche llena de fe, música y esperanza, donde Goodman, con más de 2,1 millones de oyentes mensuales en Spotify, espera que las personas abran su corazón a Dios para que él pueda iluminar esas áreas que necesitan sanidad y ser liberadas. "(…) yo te aseguro que si tú haces eso Dios te sorprende. Es impresionante cuanto Dios nos ama y cuanto él quiere lo mejor para nosotros", afirmó.

Respecto al público, la conexión con los panameños ha evolucionado y personas de todas las generaciones conectan con su música, algo que a la artista la llena muchísimo.

Por lo tanto, con motivo a su regreso a Panamá le consultamos qué canción de su nuevo álbum le decida a los panameños y respondió que "Todo Va a Estar Bien", una balada con que desea que las personas confíen en que sin importar lo que suceda la gracia de Dios va a sostener este "hermoso país".