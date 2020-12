Liza Hernández cuenta que tiene COVID-19

Liza Hernández confirmó que dio positivo para la COVID-19, pero resaltó que es asintomática.

En un Instagram Live, que hizo con la influencer Jacky Guzmán, Liza Hernández contó sobre su condición de salud.

Hernández estaba sonriendo y reiteró que está guardando su cuarentena como debe ser.

Además, en el Instagram Live, Jacky y Liza recordaron lo importante que es hacerse la prueba y mantener las medidas de bioseguridad.

"Miren le voy a decir algo importante de la COVID-19, yo fui a ver a mi mamá el Día de la Madre y tú piensas de que yo estoy bien, yo no tengo nada, tú te vas a ver a tu mamá, a tu abuelita a alguien y corre peligro", dijo Liza Hernández.

Añadió: "Si ustedes quieren ver a su familia, hay mucha gente que lo va hacer, pero háganse la prueba antes de ir a ver a su familia".

"El 23 o 24 háganse la prueba aunque sea la Sofía, a mi me salió con la Sofía, yo me he hecho PCR...", dijo.

"La Sofía es tu mejor amiga, ella te dijo todas las verdades", comentó Jacky Guzmán.

"La prueba Sofia es la que cuesta un poquito más barata", también resaltó Liza Hernández.

El diagnóstico de Liza se da a conocer solo unos días después de que Enzo Morrone, con quien se le vincula sentimentalmente, también diera positivo a la COVID-19.