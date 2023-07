Liza Hernández y Joako Fábrega: ¿Qué pasó con la pareja?

El fin de semana, Liza Hernández y Joako Fábrega protagonizaron un incidente en una discoteca de la ciudad. ¿Qué pasó?

Algunos dicen que "La Doradita" se enojó porque lo encontró bailando con otra chica. Sin embargo, la pareja salió al paso para desmentir todos los rumores de los hechos.

Desde la cama de la habitación de Liza Hernández, junto a Joako, ella destacó que un hombre liso fue el detonante para que Joako actuara como loco.

Joako Fábrega destacó en un Live que acepta que estaba un poco eufórico, pero no podía permitir ese irrespeto y que él seguirá reaccionando así cuando le falten el respeto a la gente que quiere, sea quien sea.

El cantante dijo que se desayunó todo lo que se está hablando del "embolille", por lo que tuvo que salir a desmentir todo lo que se ha dicho.

Con esta versión de los implicados, ambos desmienten cualquier tipo de maltrato hacia Liza Hernández.

Sin embargo, en las redes sociales no han dejado de insinuar que Joako sí pudo haber atacado a "La Doradita" y le piden a Liza que no justifique lo que no es correcto y que acepte que Joako la "maltrató".

Tras las declaraciones de Hernández, se han volcado a comentar al respecto y de paso le piden que no defienda lo que no es correcto, sobre todo por el papel de "influencer" que tiene en la sociedad.

Además le piden que se "valore" y que se compre un poco de dignidad, pues el también cantante siempre la ha negado, y ella aún justifica un hecho violento que no está bien.

Con información del diario hermano día a día

