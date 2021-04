Los premios Óscar registran una baja en su audiencia

La firma que se dedica a la medición de mercado, Nielsen liberó los datos de la audiencia alcanza por los Premios Óscar.

De acuerdo a las cifras preliminares la audiencia estuvo un 58% por debajo de los 23.6 millones que sintonizaron el año pasado la entrega de los premios más importantes del séptimo arte.

Según la firma estadounidense la ceremonia del 2020 había registrado la audiencia más baja, hasta ahora, lo cual obedece a varias razones.

A pesar de todos los esfuerzos de la academia por realizar la ceremonia número 93 de los Óscar presencial, no despertaron el suficiente interés en el público.

Otra razón podría ser que las personas no estaban familiarizadas con las cintas que fueron nominadas o simplemente no quisieron ver la ceremonia para premiar producciones que tuvieron que ver en sus casas, pues recordemos que por varios meses los cines estuvieron cerrado.

Los Óscars no han sido los únicos en registrar una baja en su audiencia, los Golden Globes y los Premios Grammy no fueron la excepción.

Ceremonia

Los Óscar se celebraron el 25 de abril, bajo un nuevo formato, con un público más reducido y bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Antes y durante de la gala los invitados tuvieron que someterse a pruebas de PCR, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico.

Ganadores

La ganadora de la noche fue “Nomadland” con tres estatuillas: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand).

Ma Rainey's Black Bottom", "The Father", "Sound of Metal", "Soul", "Mank" y "Judas and the Black Messiah", se llevaron dos estatuillas cada una.

