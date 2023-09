‘Los que pasan’ y ‘Ciclos Visuales’, muestras fotográficas

Septiembre es el Mes de la Fotografía, por esta razón, se presentarán dos exhibiciones fotográficas.

La exposición "Los que pasan", por el fotógrafo Tito Herrera, y la exhibición "Ciclos visuales" por la fotógrafa Marisabel Medina.

Las exposiciones estarán disponibles en la Alianza Francesa de Panamá, la entrada a la muestra es libre, y estará disponible del 21 de septiembre y hasta el 9 de noviembre. En horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados hasta las 12:00 p.m.

"Los que pasan"

Al fotógrafo Tito Herrera el tema de la migración le ha llamado por décadas, teniendo la oportunidad de trabajar con migrantes a través de su trabajo reporteril, a lo largo del continente americano. En especial en la frontera mexicana y en Centroamérica.

La selva sorprende a muchos, detiene a muchos, se los queda.

"Los que pasan" presenta una mirada a esos migrantes que logran el cruce de Colombia a Panamá, lo que muchos denominan "La peor parte del viaje". Pequeñas comunidades indígenas, antes olvidadas, y albergues recién creados se tornan en punto de reposo para migrantes cansados, de a miles por día.

El fotógrafo pretende dar una mirada profunda a su propia frontera, a través de su paso por el Darién. La muestra será de 28 fotos aproximadamente, bajo la curaduría de Alegre Soporta.

Tito Herrera nació en Panamá, se especializa en fotografía y video documental, de viajes y fotografía editorial; con frecuentes misiones internacionales.

"Ciclos Visuales"

"¿Si perdemos la capacidad de recordar, también perderíamos nuestra personalidad? Me enfrento a esta interrogante y llego a la conclusión que parte crucial de quienes somos es debido a nuestros recuerdos", dice la fotógrafa Marisabel Medina.

"Ciclos visuales' es una serie fotográfica que realiza una mirada introspectiva hacia mis hábitos visuales, recolectando escenas que sucedieron en distintas circunstancias de mi vida y que al verlas una al lado de la otra, conectan dentro de un mismo universo", comparte.

Añade: "Son momentos atemporales que dan la impresión de estar entrelazados, lo cual me ha llevado a la reflexión de entender que este patrón, no es más que mi visión reafirmando el cómo me percibo a mí misma, a través de estos momentos que no recuerdo que sucedieron, pero que ya he visto antes".

Medina es una artista visual, documentalista y fotógrafa basada en Latinoamérica.

Su formación artística y perfil interdisciplinario le han permitido incursionar en la dirección de cortometrajes, fotografía conceptual y narrativas visuales.

Su trabajo explora la autorreflexión del ser consciente - "fotografías espejo", son imágenes que se componen de visiones del mundo, fragmentos efímeros de una persona que en el presente observa su alrededor con tanta fascinación y asombro por las escenas que suceden ante ella.

