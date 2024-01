Lucho Pérez aseguró que no se le han subido los humos

A Lucho Pérez, y su conjunto “Los Líderes musicales”, le está yendo bien y su éxito ha sido motivo de críticas, lo han acusado de que se le subieron los humos.

El músico y expresentador de “Hecho en Panamá” salió al paso de las críticas y tuvo que aclarar la razón por la cual no se presentará en la Feria de la Naranja, en Coclé, como estaba previsto.

Se difundió una volante donde se anunció que el músico y su conjunto se presentarían en la feria, pero a última hora resulta que el toque no va, por lo que lo han criticado y le han dicho que se le subieron los humos.

“Me está preguntando mucha gente de Coclé que si yo no voy a tocar en la Feria de la Naranja, que si se me habían subido los humos… hay comentarios muy fuertes sobre eso, que si los humos se me subieron, porque ya se había hecho un flyer donde yo iba”, inició diciendo Pérez.

Sobre esto, Pérez dijo que no es que no quiera presentarse en la feria y aseguró que el empresario que los contrató fue quien canceló. “(…) en todo caso no tenemos que ver en todas las decisiones que toman al final las personas que están organizando los festivales o las fiestas”, expresó.

“(…) cuando un músico cambia de repente el toque o los músicos no van no tiene que ver con nosotros los músicos es con los empresarios”, recalcó.

Pérez, por su parte, afirmó que no pasa nada y su agrupación continuará trabajando.

“Palante lucho Pérez, palante es paya, saludos”, “Ellos se los pierden, guapo usted, relax acá en el Oeste lo queremos y mucho”, “Y yo que iba a ese baile, pero ya no voy”, “La gente nos da palo a los músicos sin saber” y “Lucho usted dele para adelante que va bien, cuídese y saludos”, son algunas de las reacciones tras la aclaración del músico.

Evento

Este 19 y el 20 de enero, Pérez tendrá toque en Santiago y Aguadulce, respectivamente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!