Lucho Pérez habla de sus proyectos para este 2022

Lucho Pérez es uno de los presentadores de televisión más populares del país. Tiene 16 años de formar parte del equipo del programa Hecho en Panamá.

Él al igual que muchos panameños ha sentido el golpe de la pandemia. Le tocó innovar durante los primeros meses de pandemia para entregar material al programa. Él, por meses, editó sus videos para luego transmitirlos en el programa televisivo.

Panamá América conversó el presentador y nos contó sobre sus proyectos para este 2022, entre otras curiosidades de su vida personal y profesional. Hasta hizo mención del incidente con el Municipio de Las Tablas, ya que no recogen la basura de la casa donde él reside.

Lucho Pérez habló sobre sus planes para este nuevo año. En primera instancia indicó que va a trabajar fuertemente en la música

El presentador va a retomar su carrera musical, tiene planeado hacer colaboraciones no solo en el ámbito del típico sino con otros géneros…. "no solo con el típico sino como lo hizo Carlos Vives y Fonseca, evolucionaron en el género vallenato". Él quiere evolucionar en el género típico para hacerlo más comercial a nivel internacional. "Voy a retomarlo fuertemente", dijo Luis Pérez, nombre real del cantante.

Pero, sus planes también incluyen un proyecto con su pareja sentimental, Islay Hannya. Pérez dice que están arrancando con una empresa de chorizas santeñas o tableñas, se llama Chorizas el Compa Lucho.

El presentador dice que están en el proceso de sacar todos los permisos para poner andar el negocio.

Amor

Lucho Pérez cuenta que actualmente vive con su pareja Islay Hannya, a quien describe como una muchacha humilde, carismática y sencilla.

"Estamos unidos con planes de casarnos, es una chica coclesana, es de Churubé", comentó.

"Es trabajadora, amorosa y respetuosa... Viene de una gran familia", añadió con emoción.

Contó que se conocieron en una hierra de Nenito Vargas, "bailamos y eso bastó para quedar siendo amigos y luego formalizaron la relación".

Redes sociales

El cantante y presentador de televisión comentó que en sus redes sociales trata de ser un "chico normal, como lo soy en el programa y en mi diario vivir".

Añadió: "Trato de no hacer comentarios soeces, porque soy influencer, soy un ejemplo para los jóvenes, no debo hacer cosas indebidas... Trato de no hacer comentarios malos".

No obstante, resaltó que a veces hay situaciones en la que sí está enojado, como el caso del Municipio que no le recogió la basura y él expuso en redes sociales su molestia. A pesar de sus quejas a través de la Red, aseguró que no ha recibido respuesta del Municipio de Las Tablas.

