México

Luisito Comunica causa revuelo tras protagonizar portada de 'Playboy África' fumando marihuana

'Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy 'cool', dijo Luisito Comunica.

Ciudad de México / EFE / @PanamaAmerica

- Actualizado: 06/1/2022 - 07:47 am