Luisito Comunica ha estado en medio de varias polémicas

Luis Villar, conocido como Luisito Comunica, es uno de los youtuber más reconocido, sin embargo, por algunas de sus opiniones se ha convertido en blanco de críticas.

El escándalo más reciente surgió luego de que compartiera su postura sobre el desempleo en México, argumentando que "quien no trabaja es porque no quiere".

Luisito Comunica caminaba en la ciudad de México mientras algunas personas paseaban a su mascota o tomaban clases de baile, por lo tanto, desde su perspectiva "no hay excusa" para no trabajar.

El perfil de Twitter @LosWhitexicans publicó una captura de la historia que compartió el youtuber y de inmediato inició una lluvia de críticas.

Hace dos semanas atrás, el 23 de agosto, Luisito Comunica también fue blanco de críticas tras compartir una fotografía de Jesús con su rostro, lo cual algunos usuarios lo tomaron como una falta de respecto.

Los usuarios le recriminaron porque se metió en un terreno delicado y consideran que su post es ofensivo para los creyentes.

"Esta foto está mal en tantos sentidos", "Qué falta de respeto, unfollow (qué triste)" y "Men se metió en terrenos delicado", fueron algunos de los comentarios de la publicación que acumula más de un millón de likes.'



Luisito Comunica es uno de los 'youtuber' con más seguidos, tiene una comunidad de más de 37 millones de suscriptores en Youtube y más de 28 millones en Instagram.



En menos de 15 días el 'youtuber' se ha visto envuelto en escándalos.



En las redes no han sido benevolentes con las opiniones del 'youtuber'.

Cuando Luisito Comunica compartió la polémica publicación se encontraba en Venezuela, evento que también fue motivo de controversia, pues en las redes lo acusaron de recibir pagos para promover una buena imagen del país.

Sobre este tema el youtuber pidió que se dejará de decir "boludeces" y explicó que los rumores de que es comunista surgió a raíz de memes que crearon sus seguidores y que nunca pensó que esto le traería repercusiones.

"Les explico: eso de Luisito Comunista es un meme creado por usuarios de Internet hace tiempo", sentenció.

No obstante, los comentarios no tardaron en llegar e indican que los cuestionamientos no tienen que ver con las fotografías sino con sus declaraciones, donde manifestó que los residentes de Venezuela viven felices.

