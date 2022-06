Mafe Walker: ¿Por qué sus videos son virales?

"Me amo. Te amo. Llama trina". Si se ha dado una vuelta por las redes sociales en las últimas semanas, esta frase de seguro le es familiar. Se trata de un extracto del texto que dice en sus videos la colombiana Mafe Walker, quien asegura que puede hablar el idioma alienígena y que ella misma es un portal entre dimensiones.

Sus videos son virales en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus usuarios no han dudado en grabar estos audios, haciendo mofa a Mafe Walker. No obstante, también hay quienes no ven con buenos ojos el comportamiento de la colombiana, hasta le han sugerido ir a psiquiatra.

Ella comparte con frecuencia sus supuestos "contactos con otras dimensiones", en los cuales habla una lengua desconocida. Además, sus clips son grabados desde puntos arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán.

Mafe Walker ha dicho en algunas entrevistas que lo que sus seguidores ven en sus publicaciones son "secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas".

La mujer, radicada en México, dice ser una guía espiritual y se describe como médium que abre portales multidimensionales. Dijo: "Soy conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados y la Tierra".

Mafe Walker ofrece sus servicios de activaciones grupales.

En unos de sus videos en su cuenta oficial de Instagram escribió: "Activen sus dones psíquicos, habilidades, conecten con sus códigos sagrados de la Fuente y códigos galácticos. Son en su memoria de ADN celular".

Además, invita a sus más de 68.1 seguidores a "sesiones de conexión y activación de energía".

"Activación a tus células/átomos con flashes de muy alta energía sintiendo una transmisión de láseres fotónicos a tus cuerpos. Por si sientes aliviar algún órgano de tu cuerpo o dolor físico y sientas subidón y mejora", también se lee en algunas de sus publicaciones en las redes.

"Las transmito en sesiones presenciales grupales/ personales en Teotihuacán Pirámides", dice.

Ofrece incluso sus servicios a través de whatsApp y online, desde $25.

La famosa, cree que nació con el "don de poder comunicarse en idioma alienígena", sin embargo, gracias a Agathe Sabine, otra médium, pudo desarrollar sus habilidades, asegura.

Pero, no todo termina aquí, pues también afirma en sus publicaciones que estas frecuencias se las envían desde el espacio y las redirige telepáticamente como vibraciones altas, pléyades, planos psíquicos y campos "electro magnetos", como le llama Mafe.

Ataques

Muchos internautas le han dejado comentarios negativos, ya que la consideran una estafadora. "Lárgate de México"; "No eres una médium, deja de decirlo"; "De verdad le creen a esta embustera?"; "Vaya al psiquiatra señora!"; y "Que miedo la mirada tan oscura de esta mujer", son solo algunos de los miles de comentarios negativos que le han dejado a esta mujer colombiana, radicada en México.

