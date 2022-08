Maiseth Castroverde, 'La Chechi', fue hackeada en Instagram

¡La Chechi se convirtió en víctima de los hackers! Con su reciente salida de prisión, el pasado 22 de julio, la exmodelo ha estado muy activa en Instagram, sin embargo, su cuenta fue hackeada.

A través de la cuenta de la exmodelo (@la.chechi.panama), con más de 13 mil seguidores, se realizaron algunas publicaciones que levantaron sospecha y donde invitaba a las personas a invertir en Bitcoin.

La última publicación que se realizó desde la cuenta de “La Chechi” es una captura de pantalla de una notificación bancaria, donde supuestamente recibió un depósito directo de $15 mil como resultado de una inversión.

En la descripción de la publicación se puede leer: “Acabo de invertir $3,000 en Bitcoin Mining y obtuve una ganancia de $15,300 en 24 horas, hice un retiro a mi cuenta del Banco Central. Es seguro y legítimo, solo envía DM @richieboyens”.

Adicional, en la publicación se eliminó la opción de comentarios y al momento de publicar esta nota aún no se han borrado los otros 26 post que hizo la exmodelo cuando aún tenía control de la cuenta.

El expresentador de televisión y amigo de “La Chechi”, Franklyn Robinson, confirmó que la cuenta de la exmodelo fue hackeada y que no se ha ganado $15 mil.

Aseguró que por el momento Maiseth Castroverde, nombre real de la exmodelo, tiene otra cuenta en la red social (@chechi.panama.official).

En la nueva cuenta, la cual suma más de 6 mil seguidores, Castroverde reiteró que perdió su otra cuenta.

Luego de hacerse pública esta situación, los simpatizantes de la exmodelo externalizaron su apoyo: “Dios es bueno, no dejes que eso te haga sentir mal”, “Muy mal eso, arriba esos ánimos y muchas bendiciones”, “Las personas se pasan en la maldad” y “Ya me parecía raro que estuvieras promocionando eso. No te dejes vencer”.

Por el momento, se desconoce si “La Chechi” está intentando recuperar la cuenta. ¡Amanecerá y veremos!

