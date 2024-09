Maná pone fin a colaboración con Nicky Jam por su apoyo a Donald Trump

La banda mexicana Maná tomó este domingo la decisión de poner fin a su colaboración con la estrella del reguetón Nicky Jam, quien el pasado viernes manifestó su apoyo a Donald Trump, candidato por el partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos.



"Maná no trabaja con racistas", apuntó un comunicado de la banda liderada por Fher Olvera en la red social Instagram.



"Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de 'Pies a Cabeza' de todas las plataformas digitales", señaló la banda de Guadalajara en su texto.



De esta forma, la citada colaboración de Nicky Jam con Maná ya no está en los servicios de "streaming".



El pasado viernes, durante un mitin político celebrado en Las Vegas, Nevada, el cantante de reguetón hizo pública su preferencia por la candidatura de Trump a la presidencia de los Estados Unidos.



El discurso antiinmigrante ha sido una bandera que en el pasado, cuando fue candidato y presidente de Estados Unidos (2017-2021) le ha dado votos y seguidores a Trump y que busca repetir rumbo las elecciones de noviembre.



En el debate del pasado martes, Trump aseguró que en ciudades como Springfield (Ohio) los migrantes "se están comiendo a los perros" y "a los gatos", una afirmación que de inmediato fue desmentida por el presentador de ABC News, David Muir, moderador del cara a cara con la candidata demócrata, Kamala Harris.



Luego el viernes, Trump (2017-2021) aseguró que de ser elegido como presidente, su plan de llevar a cabo la "mayor deportación (de inmigrantes) de la historia del país" comenzará en Springfield (Ohio) con destino a Venezuela.