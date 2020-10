Margarita Henríquez dice que no hay que prestarle atención a los comentarios sin sentidos

En las últimas semanas Margarita Henríquez ha estado en medio de comentarios por su supuesto nuevo romance.

Sus seguidores están relacionando a la cantante con el presentador del programa "Raíces" de SERTV, Jorge Luis Bustavino.

Al parecer la relación va viento en popa, pues al juzgar por las publicación en la cuenta de Tik Tok de Margarita Henríquez donde tienen varios videos juntos.

Margarita Henríquez comentó a día a día, en su momento, que él no les es indiferente y ambos son solteros y se pueden dar un chance.

A raíz de esto se ha generado un debate en redes sociales, donde muchos dicen que ella tiene derecho a rehacer su vida, pero siempre hay uno que otro que recuerda la relación con Lucho Pérez.

Por estos días, Margarita Henríquez ha publicado varios mensajes profundos en su cuenta de Instagram.

"Vive simple, sueña en grande, da gracias, da amor y ríe mucho!", escribió.

No obstante, también escribió: "El silencio siempre es la mejor respuesta a preguntas y comentarios sin sentido".

Por esta publicación la cantante ha recibido comentarios de apoyo a lo que la cantante dice.

Se pueden leer: "Es correcto estimada. Decian en mi pueblo, a palabras necias oidos sordos. El silencio es la mejor respuesta y el quiera q piense lo q le de la gana, uno no puede en la vida complaser a todo el mundo. El tiempo es la mejor medicina para todo"; "Tu diles que Dios les conceda 7 veces lo que me deseas y veras que todos te desearan cosas buenas y seran felices con su vida"; y "El amor que todos quieren pero ella nada más me quiere e ami dilo bb para que lo sepan".

Además, Jorge Luis Bustavino le dejó emoticones de corazones, a los que ella le respondió "mi corazón" junto a un emoticon de corazón.