Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, su esposa, esperan su tercera hija

El creador y fundador de Meta, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, su esposa, informaron que están esperando a su tercera hija.

Mark Zuckerberg compartió la buena noticia a través de su perfil de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, acompañada de una fotografía junto a su esposa.

En la instantánea Zuckerberg le toca la baby boom a su esposa. “Lots of love. Happy to share that Max and August are getting a new baby sister next year! (Mucho amor. ¡Feliz de compartir que Max y August tendrán una nueva hermanita el próximo año!)”, se lee en la descripción de la foto.

En mayo, la pareja celebró su décimo aniversario de bodas y tiene dos hijas, Maxima, conocida como Max, de seis años, y August, de cinco.

El creador de Meta y su esposa se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de Harvard. Chan, de origen chino, estudió biología y en 2008, ingresó a la escuela de medicina Universidad de California San Francisco, se especializó en pediatría.

Tras graduarse, el 19 de mayo de 2012, Chan se casó con Zuckerberg en su casa en Palo Alto, California, en una ceremonia íntima.

Fortuna

La pronta llegada del nuevo miembro de la familia coincide con la desafortunada noticia de que Mark Zuckerberg ha perdido más de la mitad de su fortuna este 2022.

Zuckerberg, que en septiembre de 2021 llegó a estar entre los tres seres humanos más acaudalados del orbe, solo por detrás de Jeff Bezos (Amazon) y Bill Gates gracias a sus envidiables 142.000 millones de dólares, hoy tiene una fortuna estimada en $55.300 millones (a comienzos de 2022 tenía $125 mil millones), reseñó “DW”.

Con esos ahorros, apenas alcanza el puesto número 20 de la lista de multimillonarios de Bloomberg, su peor posición en ocho años.

Su caída empezó poco después de casi tocar la cima, y con el cambio de identidad de Facebook a Meta y su apuesta por el metaverso, las cosas solo han empeorado, añade el escrito.

