Meghan Markle y el príncipe Harry sufrieron otro desplante en el funeral de la reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II no ha sido suficiente para enterrar las diferencias entre la Casa Real británica entre Meghan Markle y el príncipe Harry, víctimas de otro desplante durante el funeral de Estado de la monarca.

A Meghan Markle y el príncipe Harry se les negó el acceso a la cena en honor a la reina que tuvo lugar el domingo 18 de septiembre, por no ser miembros activos de la Casa Real pese a que supuestamente por error fueron invitados a la recepción.

De acuerdo a fuentes cercanas al palacio de Buckinhgam, supuestamente no deseaban que la esposa del príncipe Harry tuviera protagonismo y que mucho menos aprovechará para obtener ventaja política, pues presuntamente la exactriz quiere alcanzar un puesto en Washington o presentarse como candidata presidencial.

La reacción al desplante, ordenado aparentemente por el rey Carlos III, no tardó en llegar, supuestamente Markle estaba furiosa y se puso aún más cuando se enteró del veto por parte de la prensa, la misma que la ha escrutado y analizado a detalle durante su estancia en Reino Unido.

Este no ha sido el único desplante que sufrió la exactriz, el día del funeral de la reina Isabel II, el 19 de septiembre, al parecer la esposa del príncipe fue colocada en un lugar estratégico para que durante la ceremonia religiosa su rostro no fuera captado por las cámaras y no ser vista durante la transmisión mundial.

Al concluir la ceremonia religiosa, mientras sacaban el ataúd de la reina, Markle fue captada visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas y ha sido vista secándose las mejillas.

Meghan Markle llora durante el funeral de la reina Isabel II



Pese a la complicada relación entre ambas, la duquesa de Sussex fue captada llorando y con una mirada desconsolada durante la despedida a la monarca.



Infórmate en #ND y descarga #NDPlay

Getty Images pic.twitter.com/sWQxn8kCFY— Nuestro Diario (@NuestroDiario) September 20, 2022

El momento fue captado por los fotógrafos y rápidamente le dio la vuelta al mundo, por lo que las especulaciones sobre lo que ha conmocionado a Markle no se han hecho esperar, supuestamente eran lágrimas de pena, por las decisiones y declaraciones hechas sobre la Casa Real en el pasado, y otros apuntan a que se debe a la presión por sentirse desplazados.

La presencia de la pareja en el funeral de la monarca no ha sido vista con buenos ojos, Markle fue duramente criticada por la prensa y señalada como "un ser humano horrible".

VEA TAMBIÉN: Funeral de Isabel II: colapsa Londres, miles despiden a su reina

Hollie Hughes, senadora liberal australiana, comentó en una de sus intervenciones televisivas que Markle es “un ser humano horrible” y que le resulta “absolutamente vergonzoso que hayan sido invitados a los funerales después de haber criticado duramente a la reina”.

Harry tampoco se ha salvado de los desplantes, supuestamente fue el último que se enteró de la muerte de su abuela, no lo dejaron usar su uniforme militar, luego sí, pero sin las iniciales de la reina (gesto que indica que no representa a la reina).

Bueno en vez de chisme un chiste!!

“El principe Harry y sus guardaespaldas” #PrinceHarrypic.twitter.com/g7j3PzJmxd— Yey (@yeyandujar1) September 14, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!