Siguiendo el sistema universal de asignación de gatos, Marta, la nueva embajadora del Michi Fest Panamá (@michifestpanama), llegó a la vida de Manuel Angulo, quien al rescatarla jamás pensó en adoptarla, pero en el proceso se fue encariñando con ella.

Detrás de la Michi Embajadora 2026 hay una conmovedora historia. Martita, como le dicen de cariño, llegó a la terraza de Angulo atraída por el olor a comida para gatos, estaba en malas condiciones, con un diagnóstico poco alentador por ser VIF positivo, con desnutrición y una fractura en cadera que sanó mal, quedó deforme y no se puede operar, razón por la que también es conocida como "La lisiada".

Antes de encontrar en su "Karen Macho" su lugar seguro, aparentemente Martita por accidente se quedó encerrada en una casa que no está habitada y probablemente sea el motivo por el cual estaba en tan malas condiciones.

Para Angulo, aunque padece de alergia a los gatos, que dejó de sufrir cuando llegó Marta, la indiferencia no era una opción. El plan no era abandonarla y el camino se fueron encariñando el uno con el otro.

Marta y Angulo, que contó con el apoyo de su novia, que es rescatista y fue voluntaria en la edición pasada del Michi Fest, se cruzaron en septiembre de 2025 y en la actualidad son la cara de la primera y única convención de cat lovers en Panamá.

Antes del Michi Fest Panamá 2026, que será en agosto, el público podrá conocer a la embajadora en las actividades previas al gran evento como el Michi Bazar, en Albrook, el 16 y 17 de mayo.