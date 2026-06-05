El Festival Internacional de Música Alfredo De Saint Malo (ASMF) se ha consolidado como un "puente cultural", que con cada edición promueve, desarrolla y crea oportunidades para la música académica en Panamá, actuando como un "pulmón" para la industria.

En 2006, comenzó como un festival de conciertos, clases magistrales e intercambio entre artistas locales e internacionales, esencia que se ha mantenido con el paso de los años, pero que también ha evolucionado hacia un evento más completo, incluyendo documentales, investigaciones, formación de jóvenes, colaboraciones y promoción del talento panameño.

Este año, el festival, realizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa), celebra 20 años de trayectoria, con 19 ediciones exitosas (incluyendo una edición virtual), 233 conciertos, 68,793 espectadores, 2,466 horas de actividades educativas y la participación de 36 países.

Isaac Casal, presidente de Funsincopa y director artístico del ASMF (@funsincopa_oficial), comentó que durante la trayectoria del festival hay jóvenes que obtuvieron becas para estudiar en el extranjero, artistas panameños han conseguido presentaciones internacionales y se ha logrado el acceso a la música académica en comunidades donde antes era poco visible.

La Orquesta Sinfónica Nacional y otras agrupaciones panameñas son colaboradores habituales del festival, incluyendo el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura).

Para la edición número 20, el festival continuará fomentando la circulación artística y el turismo local, del 15 al 25 de julio, con una completa programación de actividades: presentación de una orquesta híbrida, concierto de violín folclórico, interpretación con suona (instrumento tradicional chino), talleres, clases magistrales, certificaciones para jóvenes y maestros, entre otros.

La próxima edición se presenta como la más ambiciosa hasta ahora. Asimismo, Casal adelantó que ya está trabajando en la producción para la versión de 2027.

No se anticipó que se realizará, no obstante, la producción responderá a lo que el público y los participantes desean ver en el festival.