Phoebe Bridgers prohíbe los teléfonos móviles en su próxima gira

La cantante Phoebe Bridgers anunció este viernes que se embarcará en una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa en la que no estará permitido grabar vídeos ni hacer fotografías con los teléfonos móviles.

"Al llegar a cada recinto, todos los teléfonos, relojes inteligentes y accesorios se guardarán en fundas que los asistentes conservarán en todo momento. Cualquier persona a la que se vea utilizando un dispositivo no autorizado durante la actuación será acompañada fuera del estadio", indicó un comunicado difundido por el equipo de la artista y recogido por la revista People.

La gira, su primera en solitario desde 2023, arrancará el próximo 15 de septiembre en Indianápolis (EE.UU.) y pasará por grandes ciudades como Chicago, Toronto o Nueva York antes de dar el salto a Europa, con fechas en Bélgica, Francia, Reino Unido o Dinamarca.

Según el comunicado, 1 dólar de cada entrada vendida en los estadios estadounidenses se donará a RAINN, una organización que ofrece apoyo y servicios gratuitos a las víctimas de violencia sexual.

En Estados Unidos, Bridgers contará con el músico y productor Alex G como su invitado especial, mientras que el cantante Isaac Wood será su telonero en su paso por Europa.

La preventa de las entradas abrirá los próximos 9 y 10 de junio, y la venta general tendrá lugar el viernes 12 por la mañana.

La artista cuenta con dos álbumes de estudio en solitario, 'Stranger in the Alps' y 'Punisher', y ha estado nominada a once premios Grammy, algunos de ellos compartidos con la banda boygenius, compuesta por Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus.

Boygenius ganó de hecho los Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción de Rock en 2024.

Anoche, Bridgers ofreció un concierto benéfico en el Madison Square Garden de Nueva York en el que el público tampoco tenía permitido sacar sus teléfonos móviles.

Las entradas para este 'show' costaban solo 1 dólar y los fondos recaudados se destinarán al Immigration Bond Freedom Fund, cuya misión es liberar a personas detenidas por las autoridades de inmigración estadounidenses.

