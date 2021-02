Más aventuras en 'The Outpost'

Latinoamérica ya puede disfrutar de la tercera temporada de "The Outpost", que viene cargada de más acción.

Esta serie de ciencia ficción promete ser aún más aventurera y responder todas las preguntas que quedaron inconclusas tras el fin de la segunda temporada. Llegó a SYFY el fin de semana.

La segunda temporada dejó todo bajo el control de los Blackblood, liderados por Zed (Reece Ritchie). Desde ese último hito, se comenzarán a escribir las historias de esta nueva temporada, según la sinopsis enviada desde SYFY, vía e-mail.

Talón padecerá la traición por parte de su propia especie y tendrá que luchar para reconciliar a sus amigos humanos y recuperar su herencia Blackblood. Con el diabólico Lu-Qiri de parte de Zed, los humanos de Outpost serán esclavizados como mineros con el objetivo de hallar una misteriosa sustancia capaz de resolver un oscuro acertijo.

En tanto, Gwynn (Imogen Waterhouse), bajo arresto, hará lo posible por escaparse y acabar con sus nuevos enemigos. En mitad de esta lucha por sobrevivir, Talón descubrirá más sobre su familia perdida y tratará de resolver el misterio detrás del legado de su familia.

Además, la vida de Garret (Jake Stormoen) estará en manos de Talón, que se verá obligada a pedir ayuda a una sacerdotisa Blackblood llamada Yavalla (Jaye Griffiths).

Esta, a la que se unen involuntariamente Gwynn y Tobin (Aaron Fontaine), pronto descubrirá un gran poder que podría acabar con todos los seres vivos del mundo.'



La serie original de SYFY fue creada por Jason Faller y Kynan Griffin, y está protagonizada por Jessica Green (Ash vs. Evil Dead), Jake Stormoen (Extinct), Andrew Howard (Hatfields and McCoys), Anand Desai-Barochia (Emmerdale), Robyn Malcolm (Top of the Lake) y Kristian Nairn (Game of Thrones).

Cambios

Varios personajes, como Sana o Elinor Chadwick, murieron en la batalla que dejó el episodio final de la segunda temporada. Tras estas bajas, "The Outpost" ha incorporado nuevos talentos a su reparto. Destaca la actriz Georgia May Foote, conocida por Coronation Street, que interpretará a Falista Troy, una joven baronesa que resultó ser el primer amor de Tobin. También, estarán Izuka Hoyle, que dará vida a Wren, y Jaye Griffiths, quien apareció en Doctor Who, como la sacerdotisa que ayudará a Garret.

