Mayer Mizrachi: 'Panamá tiene un serio problema de compromiso laboral'

El empresario Mayer Mizrachi es conocido porque siempre está activo en sus redes sociales.

Versión impresa

A veces sus comnetarios generan un debate en la web que duran días.

El domingo en la noche Mayer Mizrachi volvió a causar revuelo, tras una publicación en su cuenta de Instagram.

Mayer Mizrachi: "Son las 11:30 p.m. y sigo trabajando en la fábrica de rosca de mi mamá, tratando de cubrir por quienes no vinieron a su turno".

Añade: "Me duele mucho que mientras que muchos sufren el desempleo otros no valoran el trabajo que tienen".

"Panamá tiene un serio problema de compromiso laboral", culmina este tuit.

No obstante, unos 10 minutos después volvió a hacer una publicación continuando con el mismo tema.

"Si eres comprometido y quieres trabajar, envía tu hoja de vida a [email protected]", escribió.

VEA TAMBIÉN: Famosas que crearon su marca de 'makeup' y que han sido un éxito

Tanto del primer como del segundo tuit recibió varios comentarios, unos a favor y otros en contra.

Algunos de los comentarios que se pueden leer son: "Y lo peor del caso esque luego los mismos panameños se ofenden porque personas extranjeras estén obteniendo el trabajo que ellos mismos no quieren hacer"; "En Panamá hay trabajo. Lo que no hay es gente que quiera trabajar. Y claro...hay exepciones. Sino pregúntele a un extranjero. Conozco empresarios extranjeros que se tuvieron que ir porque no soportaban la irresponsabilidad de la gente aquí contratada"; y "Cuando uno de verdad necesita el trabajo uno trabaja de lo que sea mi primer trabajo fue dependiente de una panadería a los 19 años y ahora soy gerente de una entidad siempre llego 2 horas antes t lo digo por experiencia hay mucha falta de compromiso muy serio".

"Seguro que sabemos todo el cuento o solo tomamos por cierto lo que dice ? No sabemos porque faltaron, si fue un problema familiar o enfermedad. La vida es una y morir trabajando son contados los artistas que mueren en el escenario pero muchos trabajando en fábricas"; "Conozco extranjeros contratados comos gerentes que quebraron empresas por estar metiendo a sus amigos con mejores salarios con el cuento que eran mejores y ni inglés hablaban:despedían a los panameños con cualquier excusa. Ah ni hablar del contubernio que hacían con proveedores"; y "Veo a muchos en los comentarios dando por hecho q son panameños y que contrate extranjeros q son mulas de trabajo cuando Mayer nunca habló de eso y solo habló de falta de compromiso laboral ....dejen de hacer estereotipos los empleados pueden ser de cualquier lugar", también son comentarios que se leen de estas publicaciones.