Mayo, mes de la autocomplacencia

La autocomplacencia o masturbación es cuando un individuo estimula sus genitales para obtener placer sexual, conduciendo o no al orgasmo.

Masturbarse es completamente normal y sano. Aunque la mayoría de las personas no hablan de eso, casi todas lo hacen.

Los especialistas reiteran que este acto es común en hombres y mujeres de todas las edades, y juega un papel en el desarrollo sexual saludable.

Además, la masturbación incluso tiene beneficios para tu salud, como reducir el estrés.

"La autocomplacencia nos relaja, nos da placer, calma el dolor, mejora la musculatura del suelo pélvico, ayuda a dormir, y en general proporciona bienestar", dice la sexóloga Ruth González.



Añade: "También permite conocernos, saber qué nos gusta y cómo para así luego compartirlo si queremos".



"Como todo, no es obligatorio, pero sí una muy buena práctica sexual, exenta de riesgos de embarazos no deseados o ITS, que podemos hacer con y sin pareja y que ayuda a mantener la mente en modo erótico y nuestro deseo sexual", explica.

Datos

Alrededor de este tema hay una serie de mitos, aquí le mencionaremos algunos:

- La masturbación no es solo para personas solteras o para quienes no están teniendo sexo. Aquellos que tienen pareja también lo pueden hacer.

- Masturbarse mucho es malo, piensan algunos, pero, la realidad es que, incluso hacerlo más de una vez al día, es totalmente normal.

